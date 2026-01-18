bergamo a casa marina lerma nuovi strumenti top per la cura dei bimbi

A Casa Marina Lerma a Bergamo arrivano nuovi strumenti per la cura dei bambini, grazie a una donazione di 30.000 euro della Fondazione Bcc Milano. Queste apparecchiature, di ultima generazione, permettono di offrire assistenza più efficace e qualificata. L’iniziativa sottolinea l’impegno nel migliorare i servizi dedicati ai più piccoli, rafforzando il ruolo della struttura nel sostegno alle famiglie e alla comunità locale.

Un broncoscopio, una sonda-ecografo munita di tablet, due defibrillatori semiautomatici. In più, una serie di letti e lettini, tra cui uno pediatrico, due montessoriani, un Bobath riabilitativo e un letto musicale ad acqua. Il tutto completato da una struttura componibile e morbida a scopo ludico. Sono di livello «top» le ultimissime dotazioni della Casa Minori e Famiglia Marina Lerma della Fondazione Angelo Custode, la struttura inaugurata lo scorso giugno e dedicata alla cura e alla riabilitazione di bambini disabili gravi e gravissimi come ampliamento della Casa Amoris Laetitia. Sono state acquistate grazie a una donazione della Fondazione Bcc Milano di 30mila euro, e presentate ieri mattina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

