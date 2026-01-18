Benedizione degli animali rinnovata la tradizione a Impruneta

A Impruneta, questa mattina, si è rinnovata la tradizione della benedizione degli animali, svolta in piazza Buondelmonti. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi proprietari e i loro animali, mantenendo vivo un momento di attenzione e cura verso gli animali domestici. La cerimonia rappresenta un’occasione di rispetto e gratitudine nei confronti degli animali, radicata nella tradizione locale.

Questa mattina in piazza Buondelmonti si è svolta la tradizionale benedizione degli animali, che ha visto la presenza di centinaia di animali accompagnati dai loro proprietari. L'appuntamento affonda le sue radici nel 1982, quando Dino Bonaiuti, ispirato dalle antiche benedizioni contadine legate.

Torna la festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri. Domenica si svolgeranno la benedizione degli animali e diversi eventi culturali, religiosi e ricreativi. L'iniziativa, molto amata dalla comunità di Borgo Sant'Antonio, offre un programma vario che include celebrazioni, spettacoli, visite guidate e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di tradizione e comunità nel territorio.

