Benedizione degli animali A San Piero Vecchiano e in San Paolo a Ripa d’Arno

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, si svolgono le tradizionali benedizioni a San Piero, Vecchiano e San Paolo a Ripa d’Arno. Quest’anno si celebra la ventesima edizione dell’evento davanti alla Basilica di San Piero a Grado, offrendo l’opportunità di rispettare e proteggere gli animali domestici in un momento di condivisione e tradizione.

Sant'Antonio Abate protettore degli animali, con i tradizionali appuntamenti per la benedizione. Il primo, arrivato con successo alla 20esima edizione, si svolfe davanti alla Basilica di San Piero a Grado. Nata dalla passione di alcuni cavalieri, riesce, ad oggi, a radunare più di 100 cavalli che, attraverso i sentieri della pineta di Marina di Pisa e San Piero a Grado, raggiungono il prato antistante la Basilica per ricevere la Benedizione di Sant' Antonio Abate, protettore degli animali, il tutto con il patrocinio della Basilica stessa con l'organizzazione dell'associazione Tradizioni di Maremma.

