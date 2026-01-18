Belli sodi 30 anni dopo Cassarà | Costanzo si accorse della tv palermitana facevamo crollare l’Auditel di Canale 5

Quarant’anni dopo, il giornalista Cassarà ricorda i 30 anni di “Belli sodi”, evidenziando come Costanzo notò la televisione palermitana e contribuì a far crollare l’Auditel di Canale 5. Tra ricordi di pensionati, personaggi come Uccello e Lollo, e vicende di vita come quella di Di Giovanni, emergono storie di un’Italia che ha attraversato momenti complessi, riflettendo le trasformazioni sociali e culturali di quegli anni.

A tu per tu col conduttore. Tormentoni, personaggi simbolo, una stagione pionieristica (iniziata con Limitati Network) che lanciò Sergio Friscia e rilanciò Marcello Mordino. Un laboratorio di idee che regalò leggerezza a una città ferita: "Da lì nacque una nuova generazione di comici palermitani. Numeri clamorosi, ad Agrigento la folla bloccò tutto per venire a vederci" Il movimento dei pensionati "Ipalle" del cavaliere Uccello, i flash di Lollo mentre fumava i "cannoni", il signor Di Giovanni "settimo piano", depresso per la morte della moglie Letizia e sul punto di farla finita. E ancora: le imprecazioni in agrigentino di Calogero, ma anche Savio, Ugo Cipressi e l'amicizia ultraterrena tra il signor Malato e il signor Lo Sicco.

