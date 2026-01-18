‘Be in no doubt’ EU will retaliate to any new US tariffs Ireland says

L'Unione Europea ha dichiarato che si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione qualora si concretizzassero nuove tariffe statunitensi nei confronti dei paesi europei, in particolare riguardo alle questioni relative a Groenlandia. La posizione EU sottolinea l'importanza di un dialogo equilibrato e di evitare escalation commerciali che possano compromettere le relazioni internazionali e il commercio globale.

DUBLIN, Jan 18 (Reuters) - The European Union will retaliate if U.S. tariff threats against European allies over Greenland materialise, but it is premature to consider using the bloc’s “Anti-Coercion Instrument”, Ireland’s prime minister said on Sunday. “The tempo here has increased very dramatically, very quickly. Be in no doubt that Europe will obviously retaliate if these tariffs are imposed, and that will lead to a very serious situation globally,” Micheal Martin said. “Obviously, dialogue has to happen to prevent that from occurring. We’re not getting into specifics just yet, and I think that (the Anti-Coercion Instrument) is a bit premature today but of course it may be put on the table,” Martin added in an interview with national broadcaster RTE. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - ‘Be in no doubt’ EU will retaliate to any new US tariffs, Ireland says EU warns of downward spiral after Trump threatens tariffs over Greenland

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni crescenti con gli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai potenziali dazi sulle esportazioni europee in risposta alla questione della Groenlandia. Le parole dei leader europei evidenziano il rischio di un deterioramento delle relazioni commerciali e di una spirale negativa che potrebbe influenzare l'economia globale, richiedendo un approccio dialogico e misure di stabilità. Trump’s Greenland tariffs prompt calls for unprecedented EU counter-measures

L'annuncio delle tariffe di Trump sulla Groenlandia ha suscitato nel Parlamento europeo richieste di misure di risposta economiche innovative. Si tratta di un'azione senza precedenti, che potrebbe portare a una serie di contromisure da parte dell'Unione Europea. Questa situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le grandi economie e la necessità di valutare strategie di difesa degli interessi europei.

