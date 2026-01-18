Battipaglia al Centro | Pieno sostegno alla sindaca Cecilia Francese
Il gruppo consiliare di maggioranza “Battipaglia al Centro” rinnova il proprio pieno sostegno alla Sindaca Cecilia Francese. Questa conferma rappresenta un impegno politico solido e coerente, nato fin dalla fase della candidatura, e sottolinea l’importanza di un rapporto stabile e responsabile tra l’amministrazione comunale e la comunità di Battipaglia.
Battipaglia, chiesta l’archiviazione per la sindaca Francese: “Accuse basate sul sentito dire”
Il Pubblico Ministero di Salerno ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e di altri sette indagati. La richiesta deriva dalle accuse, ritenute basate sul sentito dire, in relazione a presunti accordi illeciti legati alle elezioni. La decisione finale spetterà ora al giudice, che valuterà la fondatezza delle accuse e le prove presentate.
