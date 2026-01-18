Barcone in difficoltà al largo di Pozzallo 100 migranti salvati dopo corsa contro il tempo

Nella serata di sabato, un barcone in difficoltà al largo di Pozzallo ha richiesto intervento. L’imbarcazione, sovraccarica di migranti, è stata soccorsa da mezzi di salvataggio, consentendo il salvataggio di circa 100 persone. L’intervento si è svolto in una situazione complessa, evidenziando le sfide legate alle operazioni di soccorso in mare e l’importanza di garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

L’allarme è scattato nella serata di sabato quando l’imbarcazione è stata segnalata in difficoltà a largo della costa siciliana stracarica di persone. Nella notte l'intervento della guardia Costiera e il salvataggio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

