Barcone in difficoltà al largo di Pozzallo 100 migranti salvati dopo corsa contro il tempo

Nella serata di sabato, un barcone in difficoltà al largo di Pozzallo ha richiesto intervento. L’imbarcazione, sovraccarica di migranti, è stata soccorsa da mezzi di salvataggio, consentendo il salvataggio di circa 100 persone. L’intervento si è svolto in una situazione complessa, evidenziando le sfide legate alle operazioni di soccorso in mare e l’importanza di garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Pozzallo, soccorsi 101 migranti nella notte al largo della costa siciliana - Un barcone con oltre 100 persone è stato intercettato a 50 miglia da Pozzallo. ilmetropolitano.it

Peggiorano le condizioni meteo in mare, ma ci sono 150 migranti a largo di Pozzallo - Il rischio è che le persone si trovino in navigazione con il mare in tempesta ... rainews.it

