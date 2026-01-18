BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia | a Genova il meglio del cinema di montagna e avventura

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour torna a Genova per la sua 14ª edizione, portando in città il meglio del cinema di montagna, avventura e sport outdoor. La rassegna internazionale offre uno sguardo autentico e coinvolgente sulle sfide e le emozioni legate al mondo delle alte quote, promuovendo la passione per la natura e l’esplorazione. Un’occasione per apprezzare storie di avventura e scoperta in un contesto culturale e naturalistico unico.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all'avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Genova.L'appuntamento è per lunedì 23 febbraio, presso The Space Cinema Porto Antico.

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna a Verona con la sua 14ª edizione, portando il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna internazionale presenta storie, paesaggi e sport outdoor, offrendo un'occasione per scoprire le sfide e le emozioni delle attività in ambienti naturali. Un appuntamento dedicato agli amanti della montagna e delle discipline outdoor, che si svolge in un contesto di grande attenzione alla qualità e alla narrazione.

