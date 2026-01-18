Bando per guide turistiche influencer per l’Italia ma il ministero paga in visibilità

Il ministero ha aperto un bando rivolto alle guide turistiche interessate a partecipare al progetto TDH, dedicato alla promozione del patrimonio culturale e turistico italiano. La partecipazione prevede un riconoscimento in termini di visibilità, offrendo un’opportunità di valorizzazione professionale senza un pagamento diretto. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza digitale e la promozione delle destinazioni italiane attraverso il coinvolgimento di figure influenti nel settore.

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’adesione delle guide turistiche al progetto TDH, prende forma una nuova strategia di promozione del patrimonio culturale e turistico nazionale. Grazie alla creazione di un nuovo elenco di guide-creator, il ministero del Turismo intende dare a questi professionisti la possibilità di raccontare il territorio anche attraverso video e contenuti digitali. L’iniziativa si inserisce nel percorso di digitalizzazione del turismo previsto dal PNRR, che ha destinato oltre 2,4 miliardi di euro alla Missione “Turismo e cultura”. Dalle visite guidate ai contenuti digitali: cosa prevede il nuovo bando per guide turistiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Tredici guide turistiche diventano ufficialmente accreditate con il Comune di Benevento

Il Comune di Benevento ha ufficialmente accreditato tredici guide turistiche, riconoscendo la loro professionalità e competenza. Questa certificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e offrire ai visitatori un’esperienza autentica e qualificata. Un traguardo che rafforza l’attenzione dell’amministrazione verso il settore turistico e la promozione del territorio.

Luci d'Artista, le guide turistiche: "Caos bus, bene il ritorno in centro"

Le guide turistiche e i tour operator di Salerno approvano la recente revisione del piano traffico per le Luci d'Artista, evidenziando un miglioramento nel flusso turistico e nella gestione dei visitatori. La riapertura del centro città rappresenta un passo positivo per il settore, che accoglie con favore le modifiche apportate dal Comune per valorizzare l'evento e favorire l'afflusso di visitatori.

Pubblicato il bando del nuovo corso per accompagnatore di media montagna organizzato dalle guide alpine Lombardia Le iscrizioni aprono il 20 gennaio e il percorso formativo include, per la prima volta, la preparazione su terreno innevato...