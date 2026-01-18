Bambino di 11 anni con deficit uditivo grazie ad un impianto smart potrà vivere la scuola in modo più pieno Cos’è l’impianto cocleare

L’impianto cocleare è una soluzione tecnologica che permette a bambini con deficit uditivo di migliorare significativamente l’udito. Per un ragazzo di 11 anni, questo dispositivo può facilitare un’esperienza scolastica più completa, riducendo le barriere nella comunicazione e favorendo un percorso di apprendimento più sereno e inclusivo. Scopri come questa innovazione può fare la differenza nella vita quotidiana di chi affronta sfide uditive.

A undici anni, affrontare la scuola con un grave deficit uditivo significa misurarsi ogni giorno con difficoltà spesso invisibili: il rumore di fondo, le voci che si sovrappongono, la fatica nel seguire spiegazioni e conversazioni. È in questo contesto che l’esperienza di un bambino operato al Policlinico di Bari assume un significato particolare. Il piccolo era già portatore di un impianto monolaterale. Ora, grazie a un nuovo dispositivo cocleare smart impiantato dall’équipe del professor Nicola Quaranta, potrà contare su un udito stereofonico. La differenza, come spiegano i medici, sarà particolarmente evidente proprio in aula, dove la comprensione delle parole risente del rumore ambientale e della distanza dalle fonti sonore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Udito, a Bari primo impianto cocleare smart bambino di 11 anni

A Bari, un bambino di 11 anni è il primo in città ad aver ricevuto un impianto cocleare smart. Questa tecnologia consente di migliorare l’udito in vari contesti, dalla scuola al tempo libero. Sentire chiaramente permette ai bambini di partecipare attivamente alla vita quotidiana, favorendo inclusione e autonomia. Un passo importante verso un futuro più accessibile per i giovani con problemi uditivi.

Riacquista l'udito con un impianto cocleare di ultima generazione: al Policlinico l'intervento su un bambino di 11 anni

Al Policlinico, un bambino di 11 anni ha ricevuto un intervento di impianto cocleare di ultima generazione, consentendogli di riacquistare l’udito in modo efficace e naturale. Questa tecnologia avanzata rappresenta un’opportunità importante per migliorare la qualità della vita di chi presenta perdite uditive, offrendo un supporto affidabile e personalizzato. Un intervento che apre nuove prospettive per il recupero dell’ascolto nei giovani pazienti.

