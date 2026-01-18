Ballarin il tempo stringe Adesso è allarme proroga

Il Parco Ballarin a San Benedetto si trova di fronte a una scadenza imminente per la concessione temporale, sollevando interrogativi sulla possibilità di ottenere una proroga per la realizzazione della porta nord della città. Gli uffici comunali sono attualmente impegnati nel valutare questa richiesta, fondamentale per la riqualificazione di un’area strategica della riviera. La decisione influenzerà i prossimi sviluppi del progetto e il futuro del territorio.

Parco ‘Ballarin’, al comune di San Benedetto verrà concessa la proroga temporale per realizzare la ‘porta nord’ della città? È la domanda che in questo momento affligge gli uffici di Viale De Gasperi, da anni impegnati nella riqualificazione di un’area tanto importante per la riviera. L’idea progettuale infatti veniva presentata nel novembre 2022 dallo stesso artefice, l’architetto Guido Canali. Idea che poi avrebbe subito delle modifiche in corso d’opera per poi essere tradotta in progetto esecutivo affidato nel luglio 2023. Il punto è che buona parte delle risorse con cui si dovrà concretizzare l’iniziativa provengono dal Pnrr: circa 2,4 milioni intercettati dall’ex sindaco Piunti verso la scadenza del proprio mandato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

