Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Tutto.tv

