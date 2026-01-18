Baby gang in azione alla fermata del bus subito individuati

Giovedì sera, due giovani di 25 e 29 anni sono stati coinvolti in un episodio di baby gang mentre aspettavano l’autobus alla fermata vicino alla stazione ferroviaria. L’intera situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine, che hanno individuato e identificato i responsabili. Un episodio che sottolinea l’importanza di una maggiore attenzione e sicurezza nelle zone pubbliche frequentate dai cittadini.

Drammatica esperienza per due ragazzi di 25 e 29 anni che giovedì sera aspettavano l'autobus in zona stazione ferroviaria. Sono stati accerchiati, picchiati e rapinati da un gruppo di giovanissimi che volevano mettere le mani sui loro portafogli. Gli autori della violenza sono stati arrestati dalla Polizia di Stato: si tratta un 19enne egiziano, un 17enne tunisino e due italiani di 23 e 17 anni, tutti residenti in provincia di Brescia e con alle spalle una sfilza di precedenti. Al quartetto va ad aggiungersi un 20enne tunisino, che per far perdere le tracce aveva lasciato gli altri ed è individuato nelle ore seguenti in via Diaz.

