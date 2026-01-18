A Avellino, una badante ha restituito un borsello contenente circa 8.000 euro trovato a bordo di un traghetto per Corfù. I contanti appartenevano a un passeggero e sono stati rinvenuti dalla donna, residente a Ariano Irpino, che ha deciso di consegnarli alle autorità. La sua azione è stata apprezzata, e ha dichiarato che rifarebbe lo stesso in futuro.

I contanti erano stati persi da un passeggero che era a bordo del traghetto per Corfù, lo stesso di Andonia Tufa, 69enne residente a Ariano Irpino Trova un borsello con 8mila euro, documenti, passaporto, smartphone al porto di Bari su un traghetto per Corfù e lo restituisce. Protagonista del gesto Andonia Tufa, 69 anni, badante giunta dall'Albania in Italia 22 anni fa e attualmente residente ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. A darne notizia è il sito di informazione locale Ottopagine. "Lo rifarei senza pensarci un solo istante", è stato il commento della donna che si occupa di assistenza domestica a un anziano campano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Avellino, badante trova borsello con 8mila euro e lo restituisce: "Lo rifarei"

Trova un portafoglio con 1300 euro nel parcheggio del supermercato e lo restituisce

Durante una passeggiata al supermercato, un passante trova un portafoglio con 1.300 euro. Senza esitazione, decide di consegnarlo alle autorità, dimostrando onestà e senso civico. La sua azione semplice ma significativa sottolinea l'importanza della correttezza e del rispetto delle regole nella comunità.

India, un ragazzino trova un tesoro antico sepolto nel terreno di famiglia. E lo restituisce

Durante una semplice giornata di lavoro nei campi, un ragazzino indiano scopre un tesoro antico nascosto nel terreno di famiglia. Riconoscendo il valore storico e culturale dell’oggetto, decide di restituirlo alle autorità competenti. Un gesto di integrità che dimostra come, anche nelle circostanze più semplici, sia possibile fare scelte di grande responsabilità, contribuendo alla conservazione del patrimonio e alla tutela della propria comunità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Presso la sede CISL di Avellino torna l’iniziativa dedicata alla salute, realizzata grazie alla collaborazione tra Cisl Irpiniasannio e l’Associazione "Le Mani sui Cuori". L’evento prevede l’erogazione di visite mediche specialistiche gratuite, con l’obiettivo di prom - facebook.com facebook