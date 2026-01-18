Automobile contro scuolabus Vettura sui binari e treni in tilt

Nel primo pomeriggio di ieri a Colorina, lungo la strada 38, si è verificato un incidente tra un’auto Fiat 500 e uno scuolabus delle medie. La vettura si è fermata sui binari, causando disagi ai treni in transito. Fortunatamente, tutti gli studenti coinvolti sono rimasti illesi e sono stati recuperati dai genitori. L’incidente ha suscitato preoccupazione ma non ha avuto conseguenze gravi.

Attimi di grande paura per gli studenti (tutti illesi e recuperati dai genitori) nel primo pomeriggio di ieri a Colorina, lungo la 38, in seguito a un incidente che ha visto coinvolti uno scuolabus delle medie che rientrava e un'auto, una Fiat 500. L'utilitaria, pare partita in sorpasso, avrebbe impattato contro il bus finendo sui binari, all'altezza del passaggio a livello di Viganò. Lo scontro, fortunatamente senza particolari conseguenze per i conducenti e per i veicoli coinvolti, si sarebbe però potuto trasformare in una vera e propria tragedia, visto il coinvolgimento della via ferrata (il limite è di 50 all'ora).

Incidente a Colorina, auto finisce sui binari dopo lo schianto contro uno scuolabus: traffico ferroviario sospeso - Trenord ha comunicato una situazione di "grave criticità" sulla linea RE8 Tirano- msn.com

