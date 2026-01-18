Austria 8 morti in 3 valanghe | weekend tragico sulla neve

Nel fine settimana, l’Austria è stata teatro di tre valanghe che hanno causato la morte di otto persone, coinvolgendo diversi gruppi di sciatori. Gli incidenti si sono verificati in rapida successione, evidenziando la pericolosità delle condizioni invernali in alcune zone montane. Le autorità stanno monitorando la situazione e ricordano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in montagna.

(Adnkronos) –Almeno otto persone sono morte in tre diverse valanghe in Austria che hanno colpito tre gruppi di sciatori ieri a poche ore di distanza. La prima valanga è avvenuta nei pressi di Bad Hofgastein, nel distretto di Sankt Johann im Pongau, nel Salisburghese, dove una donna, che è stava sciando con il marito, è stata travolta e uccisa. La seconda valanga ha investito un gruppo di sette scialpinisti che stavano attraversando la valle di Grossarltal, sempre nel Salisburghese. Quattro membri del gruppo hanno perso la vita, gli altri tre sono rimasti feriti. Il terzo incidente è avvenuto nel pomeriggio a Pusterwald, in Stiria, dove sette escursionisti sugli sci di nazionalità ceca sono stati investiti da una valanga che ha ucciso tre membri del gruppo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

