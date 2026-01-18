Australian Open Zverev sbrocca in pubblico | Sempre queste str***e?

Durante gli Australian Open, Alexander Zverev ha mostrato segni di nervosismo durante la conferenza stampa, commentando con frustrazione alcune situazioni. Il tedesco, attualmente tra i favoriti del torneo, ha avuto uno scambio acceso con un giornalista, riflettendo la pressione e le tensioni tipiche di un torneo di alto livello. Questa reazione si inserisce nel contesto di un torneo caratterizzato da grandi aspettative e sfide per i principali protagonisti.

Cominciano all'insegna del nervosismo gli Australian Open di Alexander Zverev. Il tedesco numero 3 del ranking Atp, spesso frustrato dalla "ingiocabilità" dei due fenomeni Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in conferenza stampa a Melbourne (dove nel 2025 arrivò in finale, sconfitto dall'altoatesino) trova il modo di fare polemica con un giornalista. Tutta colpa di una domanda a suo dire indiscreta e soprattutto evitabile. "Ho sempre meno voglia di parlare con i media, per avere una vita più rilassata", ha premesso prima di scatenarsi. In Germania da tempo si fa un gran parlare della fine della sua relazione con Sophia Thomalla e della nuova donna nella sua vita, la modella Caro Dour. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: amichevole tra n.3 e n.5

Benvenuti alla diretta di oggi, che vede in campo Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, protagonisti di un’amichevole di preparazione agli Australian Open 2026. Seguite con noi l’andamento del match, aggiornando in tempo reale le principali novità e risultati. Un’occasione per osservare da vicino due dei talenti più promettenti del tennis internazionale in un incontro che anticipa l’inizio della stagione Slam.

