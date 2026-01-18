Australian Open Paolini domina all’esordio | le prossime avversarie

Jasmine Paolini apre gli Australian Open con una vittoria convincente, dimostrando solidità e determinazione. L’esordio a Melbourne si rivela promettente per la tennista italiana, che ora si prepara ad affrontare le prossime avversarie con fiducia. Un avvio positivo che lascia speranze per il proseguo del torneo e per i suoi obiettivi stagionali.

Veni, vidi, vici. La giornata di Jasmine Paolini in Australia potrebbe essere riassunta proprio così. La tennista azzurra affrontava Aliaksandra Sasnovich all’esordio e non ha sbagliato, anzi ha trovato una vittoria e un gioco convincente, regolando la bielorussa con il risultato di 6-1, 6-2. Paolini è scesa in campo nella notte italiana con la consueta grinta e ambizione, e c’è stato davvero poco da fare per la numero 102 al mondo. Ha anche cercato di resistere e contenere l’impeto di Paolini, ma è stato più un segnale verso se stessa che una reale possibilità di essere in partita. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

