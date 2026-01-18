Australian Open oggi Alcaraz-Walton – Il match in diretta

Oggi, domenica 18 gennaio, si svolge il primo turno degli Australian Open 2026, con Carlos Alcaraz che affronta Walton. La partita si tiene nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, offrendo agli appassionati un confronto tra due tennisti di rilievo. Seguiremo l’evento in diretta, fornendo aggiornamenti sui momenti salienti del match.

(Adnkronos) –Carlos Alcaraz scende in campo oggi, domenica 18 gennaio, per il debutto agli Australian Open 2026. Nel programma della prima giornata di Melbourne lo spagnolo affronta l'australiano Adam Walton (numero 79 del mondo) nel primo turno dello Slam di Melbourne, il primo della stagione e a cui Alcaraz arriva da numero uno del ranking. Si gioca non prima delle 11. Dove vedere il match? Alcaraz-Walton, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026

Il debutto di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 avviene contro Adam Walton. La testa di serie numero 1 del torneo si presenta come uno dei principali protagonisti, sebbene le quote dei bookmaker assegnino a Jannik Sinner la favorita per il successo finale. Analizziamo le probabilità e le previsioni per questa sfida e per il percorso del giovane talento spagnolo nel torneo.

LIVE Alle 11 Alcaraz-Walton, Carlos apre la corsa all'Australian Open

Alle 11 si svolge l'incontro tra Alcaraz e Walton, primo turno degli Australian Open. Carlos Alcaraz, attualmente numero 1 al mondo, cerca di conquistare il titolo Slam che ancora gli manca. Segui con noi i risultati delle partite di oggi e resta aggiornato sulle ultime novità del torneo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Australian Open Tennis 2026 1st Round Draw! Alex Eala, C Gauff, Alcaraz, Who Is Playing With Whom?

#AustralianOpen, il calendario del 1° turno degli italiani: #Sinner- #Gaston martedì alle 9 #SkySport #SkyTennis x.com

Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open, sconfitto in 3 set dal numero 186 del mondo - facebook.com facebook