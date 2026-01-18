Australian Open i sospetti dietro i primi malori in campo | Cobolli e i dolori per il virus intestinale il caso della raccattapalle svenuta – Il video

All’inizio dell’Australian Open, il caldo intenso si è tradotto in primi episodi di malori tra tennisti e personale sul campo. Cobolli ha accusato dolori dovuti a un virus intestinale, mentre una raccattapalle è svenuta durante la partita. Questi episodi evidenziano come le alte temperature possano influire sulla salute degli atleti e degli accompagnatori nel corso del torneo.

Primo nemico di tennisti e raccattapalle agli Australian Open è indubbiamente il caldo, che ha iniziato a fare le sue prime vittime con l’inizio del torneo. Ma la preoccupazione è anche per la possibile diffusione di un virus intestinale, soprattutto dopo il caso dell’azzurro Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere ai crampi alla pancia al primo match. La raccattapalle svenuta e il sospetto del virus. Durante il match di primo turno tra Ekaterina Aleksandrova e Zeynep Sönmez, una raccattapalle ha perso i sensi ed è stata immediatamente soccorsa, anche dalla giocatrice turca. Come sottolinea l’Adnkronos, la ragazza si era anche toccata la pancia, a indicare possibili disturbi allo stomaco. 🔗 Leggi su Open.online

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti Paolini

Al Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich. Flavio, sconfitto dall’inglese in tre set, ha affrontato il dolore con diverse pillole, senza successo. La competizione prosegue con i protagonisti che cercano di superare le difficoltà fisiche e mentali per avanzare nel torneo.

Australian Open, problemi non solo per Cobolli: dal caldo al virus, è già allarme a Melbourne

All'inizio degli Australian Open, le alte temperature stanno creando difficoltà non solo per Cobolli, ma anche per gli altri giocatori. Il caldo intenso e le condizioni climatiche avverse rappresentano un rischio crescente, mentre si aggiungono preoccupazioni legate a possibili contagi da virus. La situazione a Melbourne si presenta come un primo campanello d’allarme, sottolineando le sfide che accompagnano questa edizione del torneo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

L'azzurro, che ha accusato problemi allo stomaco, si è infatti dovuto arrendere al britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. #AustralianOpen - facebook.com facebook

L'azzurro, che ha accusato problemi allo stomaco, si è infatti dovuto arrendere al britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. #AustralianOpen #Cobolli x.com