Al Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich. Flavio, sconfitto dall’inglese in tre set, ha affrontato il dolore con diverse pillole, senza successo. La competizione prosegue con i protagonisti che cercano di superare le difficoltà fisiche e mentali per avanzare nel torneo.

Flavio Cobolli, annientato da un virus intestinale, viene eliminato in tre set dal qualificato britannico Arthur Fery 7-6 (1) 6-4 6-1 in due ore e 12 minuti, all'esordio degli Australian Open. Fery è un buon giocatore e sicuramente un rivale ostico al primo turno ma largamente alla portata della testa di serie numero 20 del torneo, se in condizioni fisiche normali ma Flavio, purtroppo oggi non lo era, vittima di una enterite fulminante che gli ha tagliato le gambe. Dopo Berrettini, dunque, l'Italia perde un altro protagonista importante. Più volte Cobolli nel corso del match ha tentato di ribaltare la partita, con Fery praticamente sempre avanti e il romano a inseguire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti Paolini

Leggi anche: Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico è avanti di un break

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Australian Open Day 1: Paolini domina Sasnovich, fuori Cobolli; Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta; Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta; Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta.

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti Paolini - Flavio fiaccato dal dolore battuto dall'inglese in 3 set: "Ho preso tante pillole ma non è bastato". gazzetta.it