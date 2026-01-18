Australian Open da De Minaur e Swiatek a Djokovic | il programma della seconda giornata

La seconda giornata dell'Australian Open propone nuovi incontri nel primo turno, con protagonisti giocatori come De Minaur, Swiatek e Djokovic. Dopo le partite disputate nella notte italiana, si prosegue con match che vedranno in campo anche i favoriti del torneo. L’evento si prepara a offrire spettacolo e tensione, mentre Jannik Sinner attende il suo esordio in questa edizione.

(Adnkronos) –Seconda giornata per l'Australian Open. Dopo i primi match giocati nella notte italiana, in quella tra oggi, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, andranno in scena altre partite del primo turno, che aspetta ancora l'esordio di Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Sarà il turno di Novak Djokovic, Daniil Medvedev e del padrone di casa Alex De Minaur, ma anche di Coco Gauff e Iga Swiatek nel tabellone femminile. Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio: Rod Laver Arena: dall'1:30 ora italiana 3 Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB) LL – Alex de Minaur 6 (AUS) non prima delle 9 Q Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek 2 (POL) Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic 4 (SRB) Margaret Court Arena: dall'1:30 11 Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED) Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova 4 (USA) non prima delle 9 Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva 8 (RUS) Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud 12 (NOR) John Cain Arena: dall'1 Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime 7 (CAN) 6 Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS) non prima delle 7 Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS) non prima delle 8:30 Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA) Kia Arena: dall'1 Q Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP) Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev 13 (RUS) Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka WC (SUI) Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider 23 (RUS) 1573 Arena: dall'1 Magda Linette (POL) – Emma Navarro 15 (USA) Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson WC (AUS) 17 Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones WC (AUS) 17 Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea Q (FRA) Anz Arena: dall'1 27 Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA) WC Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic Q (CAN) Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS) 21 Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu WC (CHN) Campo 5: dall'1 Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL) 25 Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA) WC Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa 25 (ESP) Q Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot 30 (MON) Campo 6: dall'1 Q Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ) Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL) 13 Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT) Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata WC (AUS) Campo 7: dall'1 Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB) Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson 14 (DEN) 27 Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED) 21 Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee Q (THA) Campo 8: dall'1 Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik WC (USA) Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP) Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO) Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE) Campo 12: dall'1 Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL) Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech 24 (FRA) Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR) Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN) Campo 13: dall'1 Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA) 19 Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA) Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina 14 (ESP) 29 Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA) Campo 14: dall'1 Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER) Q Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA) 19 Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU) Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli Q (ITA) Campo 15: dall'1 Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI) Q Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR) Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER) Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE) Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-De Minaur, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano Sinner e Musetti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE! Opening Week Australian Open 2026, giovedì 15 gennaio: Djokovic manda buoni segnali, Alcaraz regala spettacolo contro De Minaur; Il tabellone degli Australian Open 2026; Berrettini-De Minaur, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Australian Open oggi, seconda giornata: da De Minaur a Djokovic, programma completo e dove vederlo in tv.

Australian Open, da De Minaur e Swiatek a Djokovic: il programma della seconda giornata - Dopo i primi match giocati nella notte italiana, in quella tra oggi, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, andranno in scena altre partite del primo turno, che aspet ... adnkronos.com