australian open cobolli subito fuori avanza paolini

AGI - Jasmine Paolini non sbaglia all'esordio con Aliaksandra Sasnovich, mentre un acciaccato Flavio Cobolli lascia Melbourne al primo turno. Carlos Alcaraz liquida il padrone di casa Walton e Zverev gestisce con esperienza Diallo. Termina così la prima giornata del tabellone principale dell' Australian Open 2026. Per Cobolli subito stop al primo Slam stagionale. A Melbourne il romano, frenato da problemi intestinali sin dai primi game, va ko in tre set contro il qualificato britannico Arthur Fery (n.185 Atp). 7-6(1) 6-4 6-1, in due ore e 14 minuti, lo score in favore del 23enne inglese, che al secondo turno se la vedrà con Tomas Martin Etcheverry. 🔗 Leggi su Agi.it

BEFFA PER VENUS WILLIAMS: RIMONTATA IN EXTREMIS DA DANILOVIC A 45 anni compiuti, Venus Williams è andata a un passo dal superare il primo turno dell’Australian Open 2026, diventando comunque la più anziana tennista a scendere in campo n - facebook.com facebook

L'azzurro, che ha accusato problemi allo stomaco, si è infatti dovuto arrendere al britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. #AustralianOpen #Cobolli x.com