Australian Open | Cobolli out al primo turno bene Paolini

Notte dai due volti per il tennis italiano agli Australian Open. Se il torneo maschile inizia in salita, tra eliminazioni e problemi fisici, arrivano invece segnali incoraggianti dal tabellone femminile grazie a una solida Jasmine Paolini, che supera agevolmente il primo turno. Partenza in salita per la “squadra” italiana maschile nello Slam australiano. Dopo il ritiro anticipato dal torneo di Matteo Berrettini a causa di un problema fisico, nella notte Flavio Cobolli è stato sconfitto dal britannico Arthur Fery. Una sconfitta maturata anche a causa delle condizioni di salute di Cobolli, sceso in campo debilitato da problemi allo stomaco che ne hanno limitato la prestazione sin dalle prime fasi del match. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

