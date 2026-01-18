australian open cobolli eliminato da fery in 3 set bene invece paolini

Al Australian Open, Cobolli è stato eliminato da Fery in tre set, mentre Paolini ha ottenuto un risultato positivo. L'azzurro numero 22 del mondo ha incontrato difficoltà a causa di problemi di stomaco, che hanno influenzato la sua performance contro il britannico, classe 185 del ranking. La competizione prosegue con esiti diversi per i tennisti italiani, segnando un momento di sfide e opportunità.

Jasmine Paolini avanti, Flavio Cobolli fuori. Una vittoria e una sconfitta nel bilancio della prima notte all'Australian Open, con il ko di Flavio - contro il britannico Fery - condizionato anche da problemi allo stomaco. Dopo il ritiro di Berrettini, per il quale il torneo non è mai iniziato, è già finito il torneo anche dell'altro eroe di Coppa Davis, superato 7-6 6-4 6-1. «Ieri stavo bene – le sue parole –. Poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; ho sofferto tutto il primo set con lo stomaco, non potevo farci nulla perché è qualcosa che non puoi controllare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

