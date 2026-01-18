Australian Open Cobolli eliminato al primo turno | il vero motivo
L’eliminazione di Flavio Cobolli al primo turno degli Australian Open rappresenta una battuta d’arresto per il tennis italiano. Questa fase precoce della competizione solleva domande sulle cause e sulle sfide affrontate dal giovane tennista. Analizzare i motivi di questa sconfitta può offrire spunti utili per comprendere meglio il percorso di crescita e le difficoltà nel contesto di uno dei tornei più importanti del circuito.
La crescita di Flavio Cobolli si ferma a Melbourne. Il tennista romano non è riuscito, in questo caso, a essere la sorpresa positiva del torneo, come spesso gli è capitato negli ultimi anni. Anzi, stavolta si parla di lui solo in negativo e per la delusione ancora cocente tra i suoi tifosi. Il numero 22 del mondo ha perso al primo turno ed è stato eliminato dal torneo australiano per mano di Arthur Fery, il 185esimo al mondo. Di sicuro, i pronostici erano ben diversi alla vigilia. Ma sul campo c’è stato un vero e proprio dominio, a senso unico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
