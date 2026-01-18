Australian Open | Alcaraz parte a razzo Avanti anche la Paolini Cobolli fuori subito Sinner martedì contro Gaston

L'Australian Open 2024 ha preso avvio con alcune sorprese e conferme. Alcaraz si impone rapidamente, mentre Jasmine Paolini prosegue il suo cammino senza difficoltà. Cobolli, invece, si è fermato dopo un lungo combattimento a causa di problemi di stomaco. Sinner si prepara per il suo match di martedì contro Gaston, mentre il torneo si fa sempre più interessante con le sfide in corso.

MELBOURNE – Jasmine Paolini avanza senza problemi nella prima giornata dell’Australian Open travolgendo in due set Aliaksandra Sasnovich, mentre è stato un calvario il match di Flavio Cobolli, condizionato da problemi di stomaco e costretto ad arrendersi al numero 185 al mondo Arthur Fery in tre set. Jannik Sinner in campo martedì contro Gaston. PAOLINI – La tennista azzurra, ottava nel ranking Wta, ha regolato la bielorussa con il punteggio di 6-1, 6-2 e attende ora la vincente del confronto tra Veronika Erjavec (n. 102) e Magdalena Frech (n. 57). “Si trattava di una partita non semplice, per una serie di motivi: perché lei è una giocatrice pericolosa che sa giocare molto bene a tennis, perché aveva superato le qualificazioni, perché si trattava del primo match sulla Rod Laver Arena e perché c’erano varie condizioni che potevano rendermi un po’ tesa – ha ammesso – Invece, da quando sono entrata in campo ho cercato di tenere un buon atteggiamento e l’ho fatto per tutto il match: ho tenuto l’attenzione sempre alta, ho sbagliato poco, ho messo tante prime. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

All'inizio degli Australian Open, Jasmine Paolini supera il primo turno battendo Aliaksandra Sasnovich, mentre Flavio Cobolli, infortunato, si ferma subito a Melbourne. Il torneo prosegue con diverse sfide in programma, offrendo un quadro delle prime fasi della competizione. La giornata segna l'ingresso nel torneo di alcuni dei protagonisti, con risultati che influenzeranno le prossime sfide.

Martedì si apre il primo turno degli Australian Open, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo in orari ancora da definire. Nella notte italiana, esordiranno anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Di seguito il programma completo degli italiani impegnati nel primo turno dello Slam che dà il via alla stagione tennistica internazionale.

