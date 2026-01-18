Australian Open 2026 Zeynep Sönmez conquista Melbourne e il cuore dei tifosi soccorrendo una raccattapalle
Durante gli Australian Open 2026, Zeynep Sönmez ha ottenuto una vittoria significativa nel primo turno, dimostrando abilità e determinazione sul campo. L’evento è stato anche occasione per il suo gesto di solidarietà, soccorrendo una raccattapalle in difficoltà. Un gesto che ha rafforzato il suo legame con il pubblico di Melbourne, contribuendo a rendere questa partita memorabile per tifosi e appassionati.
Zeynep Sönmez non ha conquistato solo una storica vittoria nel primo turno degli Australian Open, ma anche il rispetto e l’ammirazione del pubblico di Melbourne. Durante il suo match contro Ekaterina Alexandrova, la tennista turca ha dimostrato che lo sport non è fatto soltanto di risultati, ma anche di umanità. Nel pieno del secondo set, con il caldo australiano che metteva a dura prova giocatrici e addetti ai lavori, una giovane raccattapalle si è improvvisamente sentita male ed è caduta a terra vicino alla sedia dell’arbitro. Senza esitazione, Sönmez ha interrotto il gioco e si è precipitata verso la ragazza, aiutandola a rialzarsi e sorreggendola fino a una sedia, dove ha potuto ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Oasport.it
