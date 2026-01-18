Australian Open 2026 il tabellone di Bolelli Vavassori e il possibile cammino turno per turno

L’Australian Open 2026 prenderà il via mercoledì 20 gennaio, con l’inizio dei tornei di doppio. Tra i partecipanti ci sono Bolelli e Vavassori, pronti a confrontarsi su uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale. In questa analisi, si presenta il tabellone e si ipotizza il percorso potenziale dei due azzurri, turno dopo turno, in un contesto di grande attenzione e preparazione.

Mercoledì 20 gennaio scatteranno ufficialmente anche i tornei di doppio valevoli per gli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica che si disputa sui campi in cemento di Melbourne. In campo maschile l’Italia può sognare in grande affidandosi alla collaudata coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci da due finali consecutive (entrambe perse) nell’Happy Slam. Il binomio azzurro, accreditato della settima testa di serie, è stato inserito nella parte alta del tabellone con un primo turno sulla carta abbordabile contro HoJebens ed un secondo turno già più impegnativo sulla carta con i vincenti della sfida tra JohnsonZielinski ed i padroni di casa HijikataSchoolkate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2026, il tabellone di Bolelli/Vavassori e il possibile cammino turno per turno Australian Open 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: i possibili avversari turno per turno

Lorenzo Musetti affronterà Raphael Collignon nel primo turno degli Australian Open 2026. Di seguito, analizziamo il possibile percorso nel tabellone, con i vari avversari che potrebbe incontrare turno dopo turno, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle sfide previste nel torneo. Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: le possibili avversarie turno per turno

Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha stabilito il percorso di Jasmine Paolini nel torneo. Dopo un 2025 che l'ha vista fermarsi al terzo turno, la tennista italiana mira a migliorare il risultato e raggiungere i quarti di finale, obiettivo finora sfuggito a Melbourne. Di seguito, vengono analizzate le possibili avversarie e il percorso che potrebbe affrontare nel torneo.

