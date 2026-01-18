Australian Open 2026 il programma di domani lunedì 19 gennaio | orari ordine di gioco tv streaming
Ecco il programma di domani, lunedì 19 gennaio, per l'Australian Open 2026. Si prevedono incontri di rilievo nel singolare maschile e femminile, con orari, ordine di gioco e modalità di visione in TV e streaming. La seconda giornata a Melbourne promette sfide interessanti tra i principali protagonisti del torneo, offrendo agli appassionati un'ulteriore occasione per seguire il Grande Slam australiano.
Secondo giorno di Australian Open stanotte, e a Melbourne altri big si mettono in moto numerose figure di spicco sia nel singolare maschile che in quello femminile. Doveva esserci anche Berrettini-de Minaur, ma Matteo ha dato forfait e così contro l’australiano ci sarà l’americano Mackenzie McDonald. Debuttano Coco Gauff, Iga Swiatek e Novak Djokovic: per nessuna di loro dovrebbe esserci particolare difficoltà a superare l’esordio. Tre gli italiani di scena: per Mattia Bellucci compito non facilissimo contro un Casper Ruud che aspetta anche altre notizie (in altre parole: se diventa padre durante il torneo, molto semplicemente lascia Melbourne). 🔗 Leggi su Oasport.it
