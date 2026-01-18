Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz supera Adam Walton in tre set e si qualifica per il secondo turno. La vittoria conferma la sua forma e il suo ruolo tra i favoriti del primo Slam stagionale. Con un gioco solido e costante, il numero uno del mondo continua la sua marcia nel torneo, puntando a progressi importanti nella competizione.

Inizia nel migliore dei modi la rincorsa del numero uno del mondo verso il primo Slam stagionale. Nel primo turno degli Australian Open 2026 Carlos Alcaraz piega 6-3 7-6(2) 6-2 l’australiano Adam Walton e approda al secondo turno. Nei trentaduesimi l’iberico affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. L’australiano inizia la partita annullando due palle break, una nel secondo e una nel sesto gioco, e prova a resistere. La testa di serie numero uno però continua a spingere, si porta sullo 0-40 nell’ottavo gioco e alla terza possibilità firma il break del 5-3 per poi chiudere, alla prima opportunità, il parziale di apertura sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Carlos Alcaraz piega Walton e approda al secondo turno

Il debutto di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 avviene contro Adam Walton. La testa di serie numero 1 del torneo si presenta come uno dei principali protagonisti, sebbene le quote dei bookmaker assegnino a Jannik Sinner la favorita per il successo finale. Analizziamo le probabilità e le previsioni per questa sfida e per il percorso del giovane talento spagnolo nel torneo.

