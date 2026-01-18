All'Australian Open 2026, Alcaraz, Zverev e Bublik avanzano al secondo turno. Nella prima giornata del tabellone di singolare maschile, i principali favoriti hanno superato con successo il primo ostacolo, confermando la loro presenza nella competizione. Un inizio promettente per i protagonisti del torneo, che si preparano a disputare i prossimi incontri in un ambiente caratterizzato da elevata competitività e attenzione.

Nella prima giornata del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 i favoriti non falliscono la prova dell’esordio. La testa di serie numero uno Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev e il kazako Alexander Bublik approdano al secondo turno senza eccessivi patemi. Carlos Alcaraz non fallisce l’esame esordio e supera l’australiano Adam Walton 6-3 7-6(2) 6-2 in due ore e otto minuti. Alexander Zverev, finalista dello scorso anno, supera di slancio l’insidioso debutto. La testa di serie numero tre liquida il canadese Gabriel Diallo 6-7(1) 6-1 6-4 6-2 in due ore e quarantacinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Alcaraz, Zverev e Bublik approdano al secondo turno

Australian Open 2026, Carlos Alcaraz piega Walton e approda al secondo turno

Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz supera Adam Walton in tre set e si qualifica per il secondo turno. La vittoria conferma la sua forma e il suo ruolo tra i favoriti del primo Slam stagionale. Con un gioco solido e costante, il numero uno del mondo continua la sua marcia nel torneo, puntando a progressi importanti nella competizione.

Australian Open 2026, altri tre azzurri avanzano al secondo turno delle qualificazioni

Tre nuovi giocatori italiani si sono qualificati al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2026, portando a cinque il totale degli azzurri in questa fase. Dopo le vittorie di Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia e Federico Cinà, si completa il primo turno del singolare maschile, consolidando la presenza italiana nel percorso verso il main draw del torneo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

AUSTRALIAN OPEN | Parte bene Alcaraz, battuto Walton in tre set. Nel tabellone femminile Sabalenka in scioltezza, bene Svitolina e Sakkari. Venus Williams subito fuori. #ANSA x.com

Great job #jasmine_paolini #AustralianOpen - facebook.com facebook