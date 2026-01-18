Aumento furti e reati predatori Pd Carovigno | Serve rafforzamento controlli

Il Partito Democratico di Carovigno esprime preoccupazione per l’aumento di furti e reati predatori nella zona. In una nota, il partito sollecita un intervento concreto per rafforzare i controlli sul territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La richiesta viene inviata al prefetto di Brindisi, con l’obiettivo di affrontare efficacemente questa criticità crescente.

BRINDISI - Forti preoccupazioni per l'aumento dei furti e dei reati predatori. Il Partito Democratico di Carovigno scrive al prefetto di Brindisi. "Riteniamo fondamentale garantire alla comunità condizioni di sicurezza adeguate, affinché i cittadini possano vivere serenamente sia nelle proprie.

Furti in appartamento, tre provvedimenti emessi dal Questore: “Strategie di prevenzione per contrastare i reati predatori”

Il Questore Michele Abenante ha adottato tre provvedimenti di divieto di ritorno e un avviso orale con prescrizioni, in risposta a episodi di furti in appartamento. Queste misure, proposte dalle forze dell’ordine, mirano a rafforzare le strategie di prevenzione e tutela del territorio, contribuendo a ridurre i reati predatori e a garantire maggiore sicurezza per la comunità.

Attività straordinarie contro lo spaccio e i reati predatori, controlli anche negli esercizi commerciali

Nella città di Priverno, i Carabinieri della compagnia di Terracina hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, ai reati predatori e al monitoraggio della circolazione stradale, con controlli anche presso esercizi commerciali. L'intervento si inserisce in un’attività mirata a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme nel territorio.

