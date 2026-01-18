Auguri alla Rep di regime e a ciò che poteva essere e che non è mai stata

Le testate giornalistiche svolgono un ruolo importante nel plasmare l'informazione e l'opinione pubblica. Alcune, come la Repubblica, sono state associate a un'idea di Italia e a valori specifici, mentre altre contribuiscono a costruire regimi attraverso la diffusione di determinati messaggi. Questo confronto sottolinea l'importanza di un'informazione equilibrata e indipendente, fondamentale per una società democratica e consapevole.

Nell’Italia dei partiti fu un superpartito, poi diventò un archivio giudiziario della questione morale. Ha avuto un meritato successo, ma quando generano un monopolio della buona coscienza collettiva, i giornali vanno compianti altrettanto che celebrati Ci sono giornali che fondano un regime, come la Repubblica e la sua “una certa idea dell’Italia”, e regimi che fondano giornali, come la seconda Repubblica di Berlusconi. Noi con la nostra fronda ci siamo sempre trovati bene nella condizione che sapete. Libertà culturale, civile, partigianeria tribunizia, errori a palate e anche strampalati, stile e vocazione al dubbio plurale, no linea, no uniformità, no conformismo, no esibizionismo, no retoriche di fondazione (fummo e siamo un gruppo di energumeni ottimisti e di splendide ragazze molto capaci). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

