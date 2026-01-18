Attivati i servizi di mensa trasporto e pre-post scuola per l’infanzia e le primarie della Bassa Romagna

Sono aperti i bandi per l’iscrizione ai servizi di mensa, trasporto e pre-post scuola destinati alle scuole dell’infanzia e primarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2026-2027. Le famiglie interessate possono presentare le domande di adesione secondo le modalità stabilite, garantendo così il supporto alle esigenze educative e logistiche dei propri figli durante l’anno scolastico.

per il trasporto scolastico c'è tempo

