Attivati i servizi di mensa trasporto e pre-post scuola per l’infanzia e le primarie della Bassa Romagna
Sono aperti i bandi per l’iscrizione ai servizi di mensa, trasporto e pre-post scuola destinati alle scuole dell’infanzia e primarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2026-2027. Le famiglie interessate possono presentare le domande di adesione secondo le modalità stabilite, garantendo così il supporto alle esigenze educative e logistiche dei propri figli durante l’anno scolastico.
Sono aperti i bandi per le iscrizioni ai servizi di trasporto, mensa e prolungamento orario (pre e post scuola) per le scuole dell'infanzia e primarie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'anno scolastico 2026-2027. I bandi hanno diverse scadenze: per il trasporto scolastico c'è tempo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
