Attenzione agli effetti silenziosi del sale soprattutto quello ‘travestito’ | è come mangiare 22 pacchetti di patatine al giorno | l’allarme della British Heart Foundation

L’eccesso di sale nella dieta rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare. Secondo la British Heart Foundation, gli adulti in Inghilterra consumano quotidianamente una quantità di sale equivalente a 22 pacchetti di patatine. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare l’assunzione di sale, anche quando sembra trascurabile, per prevenire problemi di salute a lungo termine.

In Inghilterra l’allarme è ormai ufficiale: secondo la British Heart Foundation, gli adulti consumano ogni giorno una quantità di sale pari a quella contenuta in 22 pacchetti di patatine. Un numero che fa notizia, ma che rischia di essere liquidato come l’ennesima stranezza d’Oltremanica. In realtà, avverte il professor Pierluigi Rossi, docente di Scienza dell’alimentazione all’Università di Siena, medico specialista in Igiene e medicina preventiva, il problema è molto più vicino di quanto si pensi e riguarda anche l’Italia: “La vera questione non è quanto sale aggiungiamo a tavola, ma quanto sodio ingeriamo senza saperlo attraverso alimenti apparentemente innocui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

