Atteggiamento sospettoso i carabinieri lo fermano | trovato con 81 dosi di cocaina

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un giovane di 21 anni, residente a Pomezia, durante un controllo. Nel corso dell’intervento, sono state trovate 81 dosi di cocaina, portando all’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Il giovane fermato per un controllo stradale ha insospettito i carabinieri con il suo atteggiamento - facebook.com facebook

