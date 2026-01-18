Attacco hacker al porto | I lavoratori avvertiti soltanto un mese dopo In centinaia a bloccare i bancomat

Un attacco hacker al porto di Ancona ha causato disservizi, con i lavoratori avvertiti solo un mese dopo l'incidente. Centinaia di persone hanno bloccato i bancomat in risposta alla situazione. Le autorità hanno dichiarato che il problema informatico non rappresenta un rischio elevato per i soggetti coinvolti e continueranno a monitorare la situazione. La vicenda evidenzia l'importanza di una gestione tempestiva delle emergenze digitali.

ANCONA «È stato ritenuto che la problematica informatica verificatasi non costituisca un rischio elevato per i soggetti interessati e che comunque si proseguirà a monitorare costantemente le infrastrutture per la pronta risoluzione di eventuali criticità che si dovessero presentare». Nella circolare diramata lo scorso 8 gennaio al personale e per conoscenza alle sigle sindacali regionali Cgil, Cisl e Uil è così che l’Authority spiegava l’attacco informatico subito l’11 dicembre e rivendicato solo all’inizio di questa settimana dal collettivo Anubis. L’incursione nel sistema informatico dell’ente ha consentito agli hacker di mettere le mani su 56mila file, molti dei quali finiti in rete e contenenti dati sensibili. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Attacco hacker al porto: «I lavoratori avvertiti soltanto un mese dopo». In centinaia a bloccare i bancomat Leggi anche: Garante della Privacy, un nuovo caso: la Asl abruzzese graziata dopo l’attacco hacker. E quei 130mila euro all’ex studio di Scorza Leggi anche: Nigeria, attacco Usa contro l'Isis. Trump: "Massacravano cristiani, li avevo avvertiti" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Porto, l’Authority sotto attacco hacker: nel deep web 56mila file, pure i dati dei dipendenti; Database inviolato. L'Autorità portuale rassicura dopo l'attacco hacker; Authority, maxi-furto di dati: per politici e imprenditori documenti e carte da rifare; Naspi, cosa dichiarare entro il 31 gennaio per evitare sospensione e decadenza dell'indennità di disoccupazione. "Database inviolato". L'Autorità portuale rassicura dopo l'attacco hacker - Qualche preoccupazioni per i dati sensibili dei lavoratori ... rainews.it

Porto, l’Authority sotto attacco hacker: nel deep web 56mila file, pure i dati dei dipendenti - Internet è come un ammasso di ghiaccio che galleggia sul mare. msn.com

Authority, maxi-furto di dati per politici e imprenditori documenti e carte da rifare - ANCONA Potrebbe avere serie conseguenze sulla quotidianità di centinaia di persone l'attacco hacker perpetrato ai danni dell'Autorità portuale e svelato ieri dal ... msn.com

Porto, l’Authority sotto attacco hacker: nel deep web 56mila file, pure i dati dei dipendenti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.