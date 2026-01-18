Atalanta Djimsiti migliora | aumentano le possibilità di convocazione per la Champions

Berat Djimsiti sta continuando il suo recupero dall’infortunio subito nella partita contro il Torino. Il difensore dell’Atalanta sta migliorando le sue condizioni, aumentando le possibilità di essere convocato per le prossime sfide di Champions League. Gli aggiornamenti sul suo progresso sono positivi e indicano un ritorno graduale in campo, contribuendo alla solidità della difesa nerazzurra.

CALCIO. Berat Djimsiti prosegue il percorso di recupero dall’infortunio rimediato nella partita contro il Torino. Domenica 18 gennaio ha svolto parte dell’allenamento con i compagni e il rientro si avvicina. Si avvicina il rientro di Berat Djimsiti dopo l’infortunio muscolare all’addome: il difensore domenica 18 gennaio ha svolto parte della seduta con i compagni e potrebbe essere convocato già per la partita di Champions League contro l’Athletic Bilbao, in programma mercoledì a Bergamo con fischio d’inizio alle 21. Tempi leggermente più lunghi per Raoul Bellanova (ai box da oltre un mese per via della lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale) che domenica si è limitato al lavoro individuale sul campo, ma non è comunque esclusa una convocazione per la Champions.

Atalanta, Djimsiti verso il rientro in Champions. Da valutare Bellanova e Lookman

L’Atalanta si prepara alla fase decisiva della stagione, puntando alla qualificazione in Champions League. Dopo il pareggio a Pisa, i nerazzurri continuano gli allenamenti, valutando il recupero di Djimsiti e le condizioni di Bellanova e Lookman. La sfida contro l’Athletic Club, in programma il 21 gennaio alla New Balance Arena, rappresenta un momento cruciale per il percorso europeo della squadra.

Infortunio Fullkrug, sorpresa per Allegri: aumentano le chance di convocazione per Como Milan!

Le ultime notizie da Milanello riferiscono di un infortunio di Fullkrug, che potrebbe influire sulle scelte di Allegri per la partita contro il Como. Le condizioni del giocatore sembrano migliorare, aumentando le possibilità di convocazione. Questa novità rappresenta un elemento da considerare nel quadro delle strategie di formazione in vista del prossimo impegno del Milan.

