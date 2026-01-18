Asd Le Torri correre insieme per andare più lontano

Il pranzo sociale della Asd Le Torri si è svolto il 18 gennaio 2026 al Circolo di San Quirico, a Firenze. Un momento di incontro e condivisione tra soci, volto a rafforzare il senso di comunità e appartenenza. Un'occasione per condividere il piacere di correre insieme e rafforzare i legami tra gli atleti e gli appassionati dell’associazione.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Una giornata di autentica convivialità, di quelle che lasciano il segno e rafforzano il senso di appartenenza, ha scandito il pranzo sociale della Asd Le Torri, ospitato al Circolo di San Quirico, in via Pisana a Firenze. Il pranzo sociale dell'Asd Le Torri Un appuntamento atteso e sentito, capace di raccontare al meglio l'anima di una società che fa dello sport, della condivisione e dell'impegno sociale i propri pilastri fondanti. A fare gli onori di casa sono stati la presidente Catia Ballotti, guida appassionata e instancabile del sodalizio, affiancata da Sanzio Moretti, presenza preziosa e sempre operativa nella vita associativa.

