Il 17 gennaio, la programmazione televisiva del sabato sera non presenta una vera sfida tra C’è Posta per te e The Voice Kids, due appuntamenti distinti che attraggono pubblici diversi. Canale5 propone il tradizionale show di Maria De Filippi, dedicato alle storie di vita, mentre Rai1 offre il talent dedicato ai più giovani, condotto da Antonella Clerici. Entrambe le trasmissioni rappresentano momenti di intrattenimento consolidati, senza sovrapposizioni nelle scelte degli spettatori.

Nuovo sabato sera, nuova sfida degli ascolti tv: il 17 gennaio il pubblico non può che dividersi tra C’è Posta per te, uno dei programmi più amati di Canale5, con al timone Maria De Filippi, pronta a raccontare e ascoltare le storie di liti familiari, tradimenti e sorprese, e The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che porta sul parco bambini e ragazzi, che emozionano con le loro voci e il loro vissuto. Una gara che ha visto trionfare lo show Mediaset, che resta tra le trasmissioni di punta della rete, mentre sugli altri canali la scelta era varia: su Rai2 andavano in onda gli episodi della serie crime F. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 17 gennaio, non c’è sfida tra The Voice Kids e C’è Posta per te

