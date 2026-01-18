Ascoli brusco stop con i baby della Juventus

L'Ascoli ha subito una sconfitta contro la Juventus Next Gen, con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con un gol determinante di Cudrig, mentre entrambe le squadre hanno mostrato impegno e attenzione tattica. La sfida, valida per la categoria dei giovani, ha evidenziato le caratteristiche di crescita e sviluppo dei talenti emergenti.

