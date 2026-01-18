Ascoli brusco stop con i baby della Juventus
L'Ascoli ha subito una sconfitta contro la Juventus Next Gen, con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con un gol determinante di Cudrig, mentre entrambe le squadre hanno mostrato impegno e attenzione tattica. La sfida, valida per la categoria dei giovani, ha evidenziato le caratteristiche di crescita e sviluppo dei talenti emergenti.
juventus next gen 1 ascoli 0 JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): S. Scaglia; Pedro Felipe, F. Scaglia, Gil; Cudrig, Owusu, Faticanti, Puczka; Anghelè (dal 43’ s.t. Pagnucco); Guerra, Okoro (dal 40’ s.t. Deme). Panchina: Bruno, Fuscaldo, Macca, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Makiobo, Mazur, Martinez, Perotti, Turco. All. Brambilla ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (dal 25’ s.t. Galuppini), Bando (dal 32’ s.t. Oviszach); Silipo (dal 25’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna (dal 25’ s.t. Ndoj), D’Uffizi; Chakir (dal 25’ s.t. Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Corazza, Cozzoli, Rizzo, Zagari, Corradini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
