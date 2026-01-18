Artico | Meloni ' sentito Trump e segretario Nato'

Oggi Meloni ha riferito di aver avuto contatti telefonici con il presidente USA Donald Trump e con il segretario generale della NATO, Rutte. I colloqui sono avvenuti in seguito alle recenti decisioni di alcuni Paesi europei di inviare truppe in Groenlandia e all’aumento delle tariffe nei loro confronti. La situazione evidenzia i delicati rapporti internazionali e le tensioni in corso tra alleanze e nazioni coinvolte.

Seul, 18 gen. - (Adnkronos) - Oggi "ho sentito il presidente Usa Donald Trump e il segretario della Nato Rutte", dopo l'aumento delle tariffe nei confronti dei Paesi europei che hanno deciso di inviare soldati in Groenlandia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a Seul. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artico: Meloni, 'sentito Trump e segretario Nato' Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica»

Il Segretario della Nato Rutte ha annunciato che si stanno valutando misure per aumentare la sicurezza nell’Artico. Nel frattempo, da Washington arrivano dichiarazioni di Donald Trump, che afferma di aver contribuito alla stabilità dell’Alleanza Atlantica. La discussione sulla tutela della regione artica si inserisce in un contesto di tensioni e di attenzione crescente verso le sfide geopolitiche nell’area. Meloni: “Artico sia priorità per UE e Nato”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l'importanza strategica dell'Artico, definendo questa regione una priorità per l'Italia, l'Unione Europea e la NATO. Durante la presentazione della Politica Artica Italiana, Meloni ha evidenziato l'approccio a tutto tondo dell'Italia verso l'Artico, riconoscendone il ruolo cruciale nella competizione geopolitica globale. La regione, infatti, rappresenta un'area di crescente interesse e attenzione internazionale.

