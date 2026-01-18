Arriva l’Urbania Sangiustese partita contro un top team
L’Urbania si appresta a sfidare la Sangiustese, una delle squadre più competitive del campionato. La partita richiederà attenzione costante fin dall’inizio, poiché l’avversario si distingue per qualità e determinazione. Gli allenatori e i giocatori sono consapevoli dell’importanza di mantenere concentrazione e disciplina per affrontare al meglio questa sfida. Un confronto che si preannuncia equilibrato e impegnativo per entrambe le formazioni.
"Dovremo stare attenti dal primo all’ultimo minuto perché l’Urbania è una delle migliori squadre del campionato". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, sottolinea le insidie della gara che arriva in un momento particolare per i rossoblù. "Nelle ultime quattro partite abbiamo pareggiato tre volte e in una circostanza siamo stati battuti: a ciò aggiungiamo che sono quattro turni in cui non facciamo gol. Siamo carichi e arrabbiati per questi dati avendo calciatori importanti, che hanno giocate di rilievo; ci aspettiamo tanto da loro". Il tecnico ha chiesto una prova di sacrificio. "Vero, dobbiamo essere compatti tra i reparti, cercare di dare meno spazio possibile agli avversari che hanno attaccanti veloci e tecnici". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
