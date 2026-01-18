Arezzo in fuga | la 21ª giornata blinda la vetta amaranto

La 21ª giornata del campionato di Lega Pro si è conclusa tra venerdì e domenica, consolidando la posizione dell'Arezzo in vetta. Dopo la convincente vittoria a Pesaro, le sconfitte di Ascoli e Ravenna hanno rafforzato ulteriormente la classifica amaranto. Un risultato importante per la squadra, che prosegue il percorso verso obiettivi stagionali ambiziosi mantenendo un ritmo stabile e una posizione di privilegio.

Spalmata tra venerdì e domenica, si è conclusa la 21ª giornata del campionato di Lega Pro. L'Arezzo ha raccolto il massimo possibile: alla roboante vittoria ottenuta venerdì a Pesaro sono infatti seguite le sconfitte di Ascoli e Ravenna. Il successo degli uomini di Bucchi costringeva le due dirette inseguitrici a replicare il risultato per non perdere ulteriore terreno dalla capolista, ma la storia ha avuto un esito opposto. I marchigiani, già distanziati di nove punti, hanno proseguito la loro serie negativa soccombendo contro la Juventus NG; ora il divario dalla vetta sale addirittura a dodici lunghezze.

L'Arezzo supera il Pontedera 1-0 grazie a un gol fortuito di Renzi nel primo tempo. La squadra amaranto, pur senza esprimere un gioco brillante, mantiene la vetta della classifica con questa vittoria. Risultato che permette ai padroni di casa di consolidare la posizione in campionato, dimostrando solidità e determinazione. Un successo che, pur senza entusiasmare, si rivela importante nel percorso di stagione.

