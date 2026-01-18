Ardor colpo Torraca In palio a Erba punti d’oro per la salvezza

L'Ardor Lazzate mette a segno un importante colpo di mercato acquisendo Giuseppe Torraca dall'Arconatese. L’obiettivo è rafforzarsi per affrontare con maggiore determinazione la fase finale della stagione e raggiungere la salvezza. La squadra punta su questa operazione per migliorare il proprio rendimento e consolidare la posizione in classifica, mantenendo alta l’attenzione sulla partita in programma a Erba, dove punti fondamentali sono in palio.

Non bada a spese pur di ottenere la salvezza, a questo punto diretta, l'Ardor Lazzate che investe sul mercato strappando alla capolista Arconatese un attaccante del calibro di Giuseppe Torraca (foto). Il bomber sarà a disposizione di Mavillo Gheller già oggi, quando i gialloblù saranno impegnati a Erba contro l'Arcellasco nel secondo scontro diretto salvezza dopo quello vinto sette giorni fa, a distanza di 112 giorni dall'ultimo successo, contro l'Alta Brianza. Con l'Arconatese Torraca è andato a segno quattro volte quest'anno senza però trovare grande spazio vista l'abbondanza nel reparto. Lo avrà sicuramente a Lazzate.

