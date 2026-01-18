ARC Raiders aveva una casa d’aste ma Embark l’ha rimossa perché rovinava il gioco

Durante lo sviluppo di ARC Raiders, Embark Studios aveva introdotto un sistema di scambio avanzato, incluso un modello di casa d’aste. Tuttavia, questa funzione è stata successivamente rimossa, poiché si è ritenuto che potesse compromettere l’equilibrio e l’esperienza di gioco. La decisione riflette l’impegno degli sviluppatori nel mantenere un ambiente di gioco equo e ben strutturato.

Durante lo sviluppo di ARC Raiders, Embark Studios aveva sperimentato un sistema di scambio avanzato, arrivando persino a costruire parzialmente una vera e propria casa d’aste. L’idea, però, è stata abbandonata prima del lancio perché giudicata dannosa per l’equilibrio e l’identità del gioco ed a chiarire la decisione è stato il design lead Virgil Watkins, intervenuto per spiegare perché una meccanica apparentemente comoda avrebbe in realtà reso l’esperienza meno coinvolgente, rovinando il gioco. Il tema è tornato d’attualità dopo le dichiarazioni del CEO Patrick Söderlund sul potenziale futuro del trading, ma il messaggio del team è netto: alcune scorciatoie rischiano di “rompere” il cuore del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Embark Studios ha confermato che ARC Raiders sta attirando l'interesse dell'industria cinematografica e televisiva, con diverse offerte in fase di valutazione. Il successo del videogioco ha aperto la strada a possibili adattamenti, anche se al momento non sono stati ancora annunci ufficiali. Questa attenzione testimonia come le proprietà digitali possano espandersi oltre il mondo dei videogiochi, suscitando interesse per future produzioni audiovisive.

