Arbitro Inter Arsenal | designato il fischietto del match

L’arbitro incaricato di dirigere la partita tra Inter e Arsenal è stato ufficialmente designato. Questo arbitro sarà responsabile di garantire il corretto svolgimento dell’incontro nel rispetto delle regole. Per tutte le notizie aggiornate sul club nerazzurro e sulle attività della squadra, consultate le fonti ufficiali e i nostri approfondimenti.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sul club nerazzurro. L’attesa per la settima giornata di Champions League cresce vertiginosamente, con i riflettori puntati sulla scala del calcio per il big match tra Inter e Arsenal. La UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per l’incontro previsto per martedì prossimo alle ore 21:00 a San Siro: a dirigere le operazioni sul rettangolo verde sarà il fischietto portoghese João Pinheiro, arbitro di grande esperienza internazionale noto per la sua gestione autoritaria del gioco. La preparazione dei nerazzurri e le scelte di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Arsenal: designato il fischietto del match Leggi anche: Arbitro Verona Inter, designato il fischietto del match Leggi anche: Arbitro Inter Lazio: designato il fischietto del match Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. L'arbitro Di Bello sarà il direttore di gara di Udinese-Inter - facebook.com facebook UDINESE – INTER Sabato 17/01 h. 15.00 ARBITRO: DI BELLO BERCIGLI – ZINGARELLI IV: FELICIANI VAR: MAZZOLENI AVAR: LA PENNA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.