Arbitro Inter Arsenal | designato il fischietto del match

L’arbitro incaricato di dirigere la partita tra Inter e Arsenal è stato ufficialmente designato. Questo arbitro sarà responsabile di garantire il corretto svolgimento dell’incontro nel rispetto delle regole. Per tutte le notizie aggiornate sul club nerazzurro e sulle attività della squadra, consultate le fonti ufficiali e i nostri approfondimenti.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sul club nerazzurro. L’attesa per la  settima giornata di Champions League  cresce vertiginosamente, con i riflettori puntati sulla scala del calcio per il big match tra  Inter  e  Arsenal. La  UEFA  ha ufficializzato la designazione arbitrale per l’incontro previsto per  martedì prossimo alle ore 21:00 a San Siro: a dirigere le operazioni sul rettangolo verde sarà il fischietto portoghese  João Pinheiro, arbitro di grande esperienza internazionale noto per la sua gestione autoritaria del gioco. La preparazione dei nerazzurri e le scelte di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

