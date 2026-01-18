Anziano in scooter travolto da un' auto sulla SS163 Amalfitana | il conducente si da' alla fuga

Nella mattinata di oggi, sulla SS163 Amalfitana tra Maiori e Minori, un anziano in scooter è stato coinvolto in un incidente con un’auto, che poi si è allontanata senza prestare soccorso. La dinamica e le cause sono in fase di verifica. La comunità locale si interroga sulle conseguenze di questo episodio e sulle misure di sicurezza adottate nella zona.

