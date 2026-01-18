Anziano di 79 anni non rispetta i divieti viene arrestato e spedito in carcere
Durante l’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno condotto un servizio di controllo coordinato, che ha portato all’arresto di un anziano di 79 anni per aver violato i divieti imposti. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e successivamente trasferito in carcere. Questo intervento dimostra l’efficacia delle operazioni di sorveglianza e il rispetto delle norme di sicurezza pubblica.
Un arresto in flagranza di reato è il bilancio più significativo del servizio di controllo coordinato a largo raggio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Caserta nel corso dell'ultimo fine settimana. L'operazione, diretta dal Maggiore Giovanni Riacà, ha visto una presenza capillare e.
